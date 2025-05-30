«Аль-Наср» придумал, кем заменить Криштиану Роналду

В 28-летнем форварде в «Аль-Насре» видят потенциальную замену Криштиану Роналду, который уже объявил о расставании с клубом.

В нынешнем сезоне Луис Диас забил 17 мячей и отдал восемь передач в 50 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Контракт с английским клубом у колумбийца действует еще два года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €85 млн. В январе 2022 года «Ливерпуль» приобрел игрока у «Порту» за €54 млн.

Сообщается, что руководители клуба уже запросили центральное финансирование, чтобы сделать предложение Диасу и «Ливерпулю».

Криштиану Роналду после ухода из «Аль-Насра» имеет несколько вариантов продолжения карьеры. Портал «Подмосковье сегодня» рассказал о некоторых из них.