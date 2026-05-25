«Била скрученным полотенцем»: Татьяна Васильева впервые рассказала о жестоком воспитании матери

Народная артистка России Татьяна Васильева, которую зрители обожают за ее искрометный талант в фильмах «Здравствуйте, я ваша тетя!» и «Самая обаятельная и привлекательная», редко говорит о личном. Но недавно 79-летняя актриса сделала исключение и поделилась воспоминаниями о детстве, пишет Teleprogramma.org.

В программе «Звезды сошлись» на НТВ Васильева рассказала, что ее мать придерживалась крайне суровых методов воспитания. За малейшую провинность девочку наказывали физически. По словам актрисы, в ход шло скрученное жгутом полотенце, удары от которого были чувствительными.

«Например, сижу, рисую, нарисовала немецкий танк — все, это был повод меня побить», — рассказала артистка.

Что удивительно, Васильева не держит зла на мать. Она отметила, что благодарная ей за такое воспитание, так как оно пошло ей на пользу.

Актриса также рассказала, что к своим детям она старалась не применять физическую силу. Исключение произошло лишь однажды: Васильева не сдержалась и шлепнула сына Филиппа во время попыток помочь ему с алгеброй. Этот случай стал для нее уроком — больше актриса никогда не поднимала руку на ребенка.

Но были в жизни актрисы и куда более страшные события. По словам Васильевой, в детстве над ней надругался друг семьи. Она никому не рассказывала о случившемся, так как боялась за родителей. А позже, уже будучи взрослой, Татьяна терпела побои от второго мужа, актера Георгия Мартиросяна.

Васильева родилась 28 февраля 1947 года в Ленинграде. Несмотря на все выпавшие на ее долю испытания, она смогла не только выжить, но и стать великой актрисой, любимой миллионами. Сегодня она продолжает выступать на театральной сцене и радовать зрителей новыми ролями.

Ранее сообщалось, что российская актриса Татьяна Васильева вновь нарвалась на мошенников.