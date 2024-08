Александр Морсин из Щелково стал победителем граффити-фестиваля «Движение.2024»

Отмечается, что Александр с детства увлекается уличным искусством и вот уже более 20 лет радует жителей города своими работами на городских стенах. Он получил образование преподавателя изобразительного искусства, что помогло ему сделать свое творчество более глубоким и осмысленным.

«Александр начал свой творческий путь с граффити, затем участвовал в различных фестивалях и конкурсах, а также путешествовал, что сильно повлияло на его стиль. Созерцание природы — гор, рек, озер и лесов — вдохновило его на создание более глубоких и вдумчивых работ», — отметили в ведомстве.

Примечательно, что Александр — участник международных и всероссийских фестивалей, таких как Write4Gold, Urban Morphogenesis, Just Write My Name, Страницы истории, Авачафест и Ярфест.

Кроме того, Саша является участником и одним из организаторов фестиваля «Артсвобода», который выходит за пределы городской среды и проводится на природе.