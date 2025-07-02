МИД Азербайджана вызвал российского посла

Российский посол в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в МИД республики. Об этом сообщает РИА Новости в среду, ссылаясь на сообщение внешнеполитического ведомства.

По предварительной информации журналистов, послу был выражен протест в связи с недружественными шагами России. Помимо этого, протест был выражен и в связи с расследованием крушения самолета Azal.

Напомним, что ранее и российский МИД вызывал посла Азербайджана - это произошло в связи с недружественными действиями Баку. В частности, речь шла о задержании российских журналистов, которые были арестованы (помимо них, суд арестовал еще шесть россиян). При этом, в ООН уже призвали власти обеих стран к диалогу на фоне происходящего конфликта.