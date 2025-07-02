Симоньян ответила Мерцу на обвинения РФ в «гибридной войне» через СМИ

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о роли российских СМИ в дезинформации населения ФРГ.

В интервью телеканалу ARD Мерц заявил, что Россия якобы ведет против Германии «гибридную войну», а такие источники, как RT, вводят граждан в заблуждение.

Симоньян назвала эти слова «нытьем на ночь глядя».

«Процитируем Начальника: „Мы еще даже не начинали“», — прокомментировала Симоньян в своем телеграм-канале.

Ранее RT DE, немецкоязычная версия RT, уже сталкивался с ограничениями в Европе. В декабре 2021 года медиарегулятор MABB добился отключения канала от спутникового оператора Eutelsat 9B. Это решение вызвало споры о свободе слова и цензуре в ЕС.

Ранее Мария Захарова рассказала, что дипломатов РФ не допустили к задержанным российским журналистам в Азербайджане.