Преемника далай-ламы выберут вне Китая: кто станет новым духовным лидером и почему Пекин в ярости

Накануне своего 90-летия духовный лидер тибетцев Далай-лама заявил, что только основанный им фонд Gaden Phodrang Trust, расположенный в индийской Дхарамсале, будет иметь исключительное право определить его преемника после смерти, передает издание The Washington Post. Что известно о преемнике Далай-ламы — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Не имеют права»

Духовный лидер Тибета подчеркнул, что никто, включая китайские власти, не имеет права вмешиваться в этот процесс.

«Никто другой не имеет такого права», — цитирует его слова издание The Washington Post.

В своих заявлениях Далай-лама подчеркнул, что его следующая реинкарнация, если таковая произойдет, обязательно должна быть найдена вне территории Китая — в странах «свободного мира». Это еще одно заявление, направленное на опровержение возможной «официальной» кандидатуры, предложенной Пекином.

Специально для этого был создан фонд Gaden Phodrang Trust в 2011 году. Его задача — сохранение и развитие духовного и культурного наследия тибетского буддизма. Сейчас фонд возглавляется ближайшими духовными соратниками ламы и находится вне досягаемости китайского контроля.

Фото: [ commons.wikimedia/Christopher Michel ]

Позиция Китая

Китайские власти не раз заявляли, что только они могут подтвердить духовного лидера тибетцев — через процедуру так называемой «Золотой Урны», пишет Time. Это создает угрозу появления двух Далай-лам: одного — поддержанного тибетским сообществом и международным буддизмом, другого — утвержденного Пекином. Такое уже произошло с Панчен-ламой: Китай признал одного мальчика, а настоящий, по версии тибетцев, исчез после своего признания в 1995 году.

Китай считает Далай-ламу сепаратистом. В 1950 году Китай начал аннексию Тибета​, а в 1959-м Далай-лама вместе с тысячами других тибетцев сбежали в Индию.

Следующий духовный лидер Тибета

По информации Reuters, Далай-лама планирует оставить подробные письменные инструкции по процессу выбора своего следующего воплощения. В документе будет указано, какие ритуалы и знамения следует учитывать, а также кто будет участвовать в признании нового духовного лидера.

При этом традиционный процесс поиска включает тибетские практики: наблюдение за мистическими знаками (облака, сны, оракулы), поиск ребенка, родившегося вскоре после смерти духовного лидера, и испытания — узнает ли он личные вещи прошлого ламы. Только после этого проходит официальное признание, пишет Reuters.

На данный момент конкретные кандидаты на пост преемника не названы. Процесс, как ожидается, будет основан на традиционных тибетских практиках: наблюдение за особыми знаками, проведение консультаций с оракулом Нечунг и другими духовными авторитетами. Также возможно, что преемником станет не ребенок, как это бывало ранее, а взрослый, уже духовно зрелый человек.

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