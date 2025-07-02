В центре Москвы взорвалась машина, пишут СМИ

По данным журналистов, сам инцидент случился в Старопименовском переулке – там взорвался автомобиль. Очевидцы рассказали, что было слышно даже несколько взрывов, и минимум две машины сгорели. На данный момент подробности инцидента уточняются, на месте работают экстренные службы. Неизвестно, есть ли в результате инцидента пострадавшие.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Москве столкнулись два автомобиля - Lexus и машина скорой медицинской помощи. Инцидент случился на Калужском шоссе в среду, и, по официальной информации, в результате дорожного происшествия травмы получили три человека, их состояние не уточняется.