В Лосино-Петровском округе родители учеников проверили ход капремонта школы № 2

Родители учеников совместно с заместителем главы Лосино-Петровского округа Александром Столбовым проконтролировали ход второго этапа капитального ремонта школы № 2 им. В.В Дагаева, расположенной на улице Чехова, д. 8. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Участники встречи поддержали предложенное сочетание серого с яркими элементами оранжевого цвета и обсудили наполняемость спортивного ядра. В рамках второго этапа в учреждении проведут фасадные работы, обустроят входную группу, отремонтируют кровлю. Здесь также построят площадки для спортивных игр, беговую дорожку и дорожку для сдачи норм ГТО.

Работы проходят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети». В ходе первого этапа в школе провели внутренние отделочные работы, заменили инженерные сети, окна и дверные блоки. Открыть ее планируют к 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.