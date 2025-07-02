Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по делу о госизмене, заявил, что Владимир Зеленский может покинуть Украину и продолжить управлять страной дистанционно. Об этом сообщают Argumenti.ru.

По его словам, главарь киевского режима работает в интересах ЕС и США, а не украинского народа, а также является «внешним менеджером» под иностранным управлением. Таким образом, Зеленский вполне может править через видеообращения из-за рубежа (например, из Лондона).

Украинский парламентарий добавил, что если Зеленский действительно уедет, то это подорвет доверие к власти среди украинцев, усилит позиции оппозиции.

По его мнению, даже если Зеленский останется, критика его связи с Западом будет только усиливаться.

Ранее сообщалось, стоит ли Зеленскому бояться из-за того, что Трамп жестко высказался о нем.