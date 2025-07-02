Украинский депутат Дубинский предрек отъезд Зеленского в Европу
Депутат Рады Дубинский: Зеленский может управлять Украиной из-за рубежа
Фото: [Соцсети]
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по делу о госизмене, заявил, что Владимир Зеленский может покинуть Украину и продолжить управлять страной дистанционно. Об этом сообщают Argumenti.ru.
По его словам, главарь киевского режима работает в интересах ЕС и США, а не украинского народа, а также является «внешним менеджером» под иностранным управлением. Таким образом, Зеленский вполне может править через видеообращения из-за рубежа (например, из Лондона).
Украинский парламентарий добавил, что если Зеленский действительно уедет, то это подорвет доверие к власти среди украинцев, усилит позиции оппозиции.
По его мнению, даже если Зеленский останется, критика его связи с Западом будет только усиливаться.
Ранее сообщалось, стоит ли Зеленскому бояться из-за того, что Трамп жестко высказался о нем.