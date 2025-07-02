В Щелково появится новая пешеходная зона. Она свяжет Молодежную набережную с Талсинской улицей, рассказали в администрации муниципалитета.

До этого в Подмосковье открыли после благоустройства три пространства, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Работы по благоустройству нового объекта в Щелково уже стартовали. Сейчас рабочие расчищают территорию.

В рамках благоустройства расширят проезд и организуют новую парковку, обустроят новые пешеходные дорожки и установят скамейки и урны. Также на территории появятся качели, беседки и небольшой декоративный садовый домик.

Завершить работы планируется до 1 октября 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, сколько жителей региона приняли участие в федеральном голосовании по благоустройству.