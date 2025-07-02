Почти 20 муниципалитетов Нижегородской области посетят «Поезда здоровья» в июле

В июле мобильные медицинские комплексы «Поезда здоровья» посетят все районы Нижнего Новгорода и 16 муниципальных округов региона. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что на первой неделе передвижные диагностические центры приедут в Починковский, Гагинский, Балахнинский, Ветлужский округа и Московский район Нижнего Новгорода, на второй — в Лукояновский, Краснооктябрьский, Варнавинский округа, Канавинский и Ленинский районы, на третьей — в Шатковский, Сергачский, Краснобаковский округа, Нижегородский и Кстовский районы, на четвертой - Перевозский, Княгининский, Воскресенский округа, Приокский и Автозаводский районы и в конце текущего месяца побывают в Вадском, Лысковском, Семеновском округах, Сормовском и Советском районах.

Отмечается, что указанный проект позволяет обеспечить доступность медицинской помощи в отдаленных районах, провести профилактические осмотры населения и выявить заболевания на ранних стадиях.

Добавляется, что «Поезда здоровья», работающие с 2018 года по инициативе губернатора Глеба Никитина, продолжают расширять географию охвата. Полный график работы мобильных комплексов доступен на сайте регионального минздрава.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с начала года на диспансеризацию доставили более 12 тыс. пенсионеров из сельской местности.