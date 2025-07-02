Сын Алиева задолжал около миллиона рублей налогов за свой российский особняк в Подмосковье
Mash: сын президента Азербайджана задолжал ФНС около миллиона за особняк в РФ
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Сын президента Азербайджана Ильхама Алиева 27-летний Гейдар задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) России около миллиона рублей налогов за свой особняк в элитном поселке в Московской области, сообщил Mash.
По информации источника, наследник азербайджанского лидера должен российским налоговым органам 946 тыс. руб. за особняк в «Садах Майендорф» в Барвихе.
Дом Гейдара Алиева площадью около 1,6 тыс. кв. м — это один из самых дорогих и престижных объектов в этом районе. Его стоимость оценивается в $35 млн (около 2,7 млрд руб.).
Несмотря на многочисленные попытки налоговых служб через суд взыскать задолженность с Алиева, сделать это пока не представляется возможным. Виной всему — ошибка в один день в дате рождения сына главы Азербайджана. Из-за этой информации, внесенной в базу данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), найти долги Алиева непросто.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге за мошенничество на 46 млн руб. задержали уроженца Азербайджана.