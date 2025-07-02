Жители Нижнего Новгорода желают иметь МРОТ в размере почти 50 тыс. рублей

Согласно опросу SuperJob, жители Нижнего Новгорода считают, что минимальная зарплата должна составлять 49,6 тыс. рублей — более чем вдвое выше текущего МРОТ в регионе (22 440 рублей). Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что Нижний Новгород вошел в топ-3 городов с наименьшими ожиданиями (после Кирова, Рязани и Ижевска).

Поясняется, что, хотя нижегородцы оказались одними из самых «скромных» в требованиях, их ожидания все равно вдвое превышают официальный МРОТ. Эта ситуация отражает общероссийскую проблему — растущий разрыв между доходами населения и реальными потребностями.

Ранее в Минтруда России назвали планируемые показатели МРОТ в 2026 году.