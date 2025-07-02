В Подольске капитально отремонтируют Центр детского творчества. Подрядчик уже определен, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Учреждение расположено на Школьной улице в Климовске. Работы в нем проведут в рамках госпрограммы в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

В ходе ремонта в здании приведут в порядок фасад и крышу, полы и потолки, заменят окна и двери, проложат новые инженерные коммуникации. Территория учреждения будет благоустроена, а для проведения занятий в центре закупят новое оборудование.

Завершение ремонтных работ запланировано на следующий год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход капремонта в главном корпусе гимназии им. Подольских курсантов.