Есенинская библиотека в Рязани проводит экскурсии по городу на самокатах

Центральная библиотека им. Есенина в Рязани запустила необычный проект — экскурсии по городу на самокатах. Об этом сообщает издание 7info.

Уточняется, что каждую неделю участники смогут исследовать историческую Троицкую слободу, увидеть главные достопримечательности: вокзалы, монумент Победы и получить бесплатный самокат (группы до девяти человек).

Отмечается, что новый формат экскурсий делает краеведение мобильным и современным, а также привлекает молодежь в библиотеки.

Поясняется, что уникальный проект сочетает спорт, историю и литературу, предлагая новый взгляд на город.

Ранее сообщалось, что библиотеки Подмосковья организуют летние творческие лагеря для детей.