По словам депутата нижней палаты парламента Леонида Слуцкого, телефонный разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона может свидетельствовать о постепенном восстановлении диалога между Россией и Европой. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что ранее контакты Москвы и Европы заморозили «евроястребы», а не Россия. Однако обсуждение кризисов невозможно без участия Москвы, а Париж, судя по всему, осознал необходимость диалога.

По мнению парламентария, возобновление переговоров может снизить градус напряженности в Европе, а также открыть путь для новых дипломатических инициатив и ослабить позиции сторонников жесткой линии в ЕС.

Он подчеркнул, что Россия всегда была готова к диалогу. Теперь вопрос в том, станет ли разговор с Макроном первым шагом к более широкому потеплению отношений.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала НАТО и ЕС прокомментировать звонок Макрона Путину.