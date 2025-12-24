Александр Тихонов призвал население России скинуться на фильм о нем

«Я буду обращаться к населению России, чтобы помогли и скинулись. Сейчас до запуска фильма про меня не хватает только денег. У нас снимают преступность, порнуху, а больше ничего у нас нет на экране. Только старые послевоенные фильмы можно смотреть», — посетовал 78-летний Тихонов.