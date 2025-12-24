Александр Тихонов призвал население России скинуться на фильм о нем
Фото: [соцсети]
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал Sport24, как продвигается реализация проекта художественного фильма о нем.
По словам Тихонова, уже готов сценарий четырехсерийного фильма, но осуществлять подбор актеров нет никакого смысла из-за отсутствия денег.
«Я буду обращаться к населению России, чтобы помогли и скинулись. Сейчас до запуска фильма про меня не хватает только денег. У нас снимают преступность, порнуху, а больше ничего у нас нет на экране. Только старые послевоенные фильмы можно смотреть», — посетовал 78-летний Тихонов.
Александр Тихонов выигрывал золотые медали в биатлонных эстафетах на четырех Олимпиадах подряд — в 1968, 1972, 1976 и 1980 годах. Также он 11 раз побеждал на чемпионатах мира.
