Назван основной кандидат на пост главного тренера «Спартака»

До «Пафоса» Карседо возглавлял испанские «Ибицу» и «Сарагосу», но более всего известен по работе с Унаи Эмери, ассистентом которого был 14 лет. Вместе с титулованным специалистом он прошел «Альмерию», «Валенсию», «Севилью», ПСЖ, «Арсенал» и, да, «Спартак».

В 2012 году у Эмери, одного из самых перспективных на тот момент тренеров Европы, в московском клубе по ряду причин не очень получилось, непростыми были отношения и с тогдашним гендиректором красно-белых Валерием Карпиным. Эмери проработал в «Спартаке» около полугода, вместе с ним команду покинул и Карседо.

Карседо возглавил кипрский «Пафос» в 2023 году, сделал команду чемпионом страны и обладателем Кубка, а также вывел «Пафос» в общий этап Лиги чемпионов.

Контракт с Карседо с «Пафосом» завершается летом 2026 года, но «Спартак» может договориться о его выкупе, благо кипрским клубом владеет российский бизнесмен Сергей Ломакин.

После увольнения Деяна Станковича «Спартак» временно возглавляет Вадим Романов. После первой части РПЛ красно-белые занимают шестое место.

Ранее стало известно, что Деян Станкович назначен главным тренером «Црвены Звезды».