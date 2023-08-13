Александр Толмачев посетил в Ногинске торжественное мероприятие, посвященное Дню физкультурника
Фото: [Пресс-служба депутата Госдумы Александра Толмачева]
Депутат Госдумы Александр Толмачев посетил мероприятие, посвященное Дню физкультурника в Глуховском парке у стадиона «Знамя» в Ногинске. А затем отправился в деревню Стулово на праздник — день деревни.
Отмечается, что у стадиона Толмачев поздравил работников спортивной сферы и вручил благодарственные письма депутата Госдумы. Он поблагодарил спортсменов и сотрудников физической культуры вас за вклад, который они вносят в воспитание молодого поколения победителей, а также в сохранение ведущих позиций подмосковными атлетами на соревнованиях разных уровней.
«У нас спортивный Губернатор, мы чувствуем его поддержку спорта во всем — строятся площадки для воркаута, ремонтируются ФОКи, и это только начало», — отметил парламентарий.
Фото: [Пресс-служба депутата Госдумы Александра Толмачева]
В Стулове депутат Государственной Думы поздравил местных жителей с днем деревни, пожелал крепкого здоровья, благополучия и счастья. Он также вручил юбилейные медали «5 лет Богородскому городскому округу» самым активным жителям деревни.
«Для меня важно посещать дни деревень, потому что это возможность пообщаться с людьми в неформальной обстановке. И, конечно же, в таких поездках смотришь на округ другими глазами, не в атмосфере рабочего визита, а как местный житель — видишь, что нужно сделать, а что уже сделали, стало ли людям удобнее», — подчеркнул Александр Толмачев.