Александр Толмачев посетил в Ногинске торжественное мероприятие, посвященное Дню физкультурника

Депутат Госдумы Александр Толмачев посетил мероприятие, посвященное Дню физкультурника в Глуховском парке у стадиона «Знамя» в Ногинске. А затем отправился в деревню Стулово на праздник — день деревни.

Отмечается, что у стадиона Толмачев поздравил работников спортивной сферы и вручил благодарственные письма депутата Госдумы. Он поблагодарил спортсменов и сотрудников физической культуры вас за вклад, который они вносят в воспитание молодого поколения победителей, а также в сохранение ведущих позиций подмосковными атлетами на соревнованиях разных уровней.

«У нас спортивный Губернатор, мы чувствуем его поддержку спорта во всем — строятся площадки для воркаута, ремонтируются ФОКи, и это только начало», — отметил парламентарий.

Фото: [ Пресс-служба депутата Госдумы Александра Толмачева ]

В Стулове депутат Государственной Думы поздравил местных жителей с днем деревни, пожелал крепкого здоровья, благополучия и счастья. Он также вручил юбилейные медали «5 лет Богородскому городскому округу» самым активным жителям деревни.