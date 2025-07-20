Александр Усик в третий раз стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Александр Усик, представляющий Украину, одержал победу над Даниэлем Дюбуа из Великобритании в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелой весовой категории. Поединок состоялся в Лондоне на стадионе «Уэмбли» в субботу, 19 июля, ближе к ночи.

Бой длился недолго — всего пять раундов, и в итоге Усик одержал победу над Дюбуа, отправив его в нокаут метким хуком слева после нокдауна.

В результате Усик стал обладателем чемпионского титула по версии Международной боксерской федерации (IBF), а также сохранил свои пояса по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), а также Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Усик во второй раз стал обладателем звания абсолютного чемпиона мира в супертяжёлой весовой категории.

К слову, Дюбуа и Усик ранее пересекались на ринге в августе 2023 года. Тогда украинец одержал победу нокаутом в девятом раунде.