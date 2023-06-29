Алексей Артюхин поздравил юных шатурян с успехом на первенстве ЦФО по гребле на байдарках и каноэ

Юные спортсмены городского округа Шатура заняли призовые места в первенстве Центрального федерального округа по гребле на байдарках и каноэ в возрастной группе 2009-2010 г.р.

С победой молодых спортсменов поздравил глава городского округа Шатура Алексей Артюхин. Шатурянин Егор Ермачков получил серебро, а еще парень выполнил норматив на звание кандидата в мастера спорта страны.

Также в финал состязаний вошли ребята городского округа Шатура Степан Белов и Ефросиния Белякова. Молодые спортсмены Шатуры выступали на первенстве Центрального федерального округа в составе сборной Московской области. В целом команда получила три медали в возрастной группе 2009-2010 г. р. и заняла третье призовое место в общем списке. Алексей Артюхин отметил заслуги и вклад в общую побуду юных спортсменов городского округа.