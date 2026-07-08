Алексей Столяров стал отцом во второй раз

Блогер Алексей Столяров сообщил радостную новость: его возлюбленная Вера Бондарева родила сына, передает Super. Роды прошли в подмосковной клинике «Лапино». Ребенок появился на свет в 3:50 ночи.

36-летний Столяров не уточнил вес и рост малыша, но отметил, что чувствует себя самым счастливым человеком на свете.

Отношения Алексея с танцовщицей Верой Бонд развивались стремительно. Они начали встречаться в 2024 году. Уже в марте 2025 года Столяров сделал возлюбленной предложение. Это произошло на стадионе «Динамо» в Москве. В организации романтического момента ему помогла певица Мари Краймбрери. А в мае пара устроила гендер-пати на автодроме Moscow Raceway.

У Алексея это не первый ребенок. Ранее он состоял в отношениях с дочерью бывшего министра обороны РФ Ксенией Шойгу. В 2021 году у них родилась дочь. Девочка живет с мамой, но отец принимает активное участие в ее воспитании.

Ранее сообщалось, что в семье российского музыканта Александра Тарасова родился второй сын.