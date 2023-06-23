Ален Делон распродал на аукционе свою коллекцию искусства

Коллекцию искусства, принадлежащую знаменитому актеру Алену Делону, продали более чем за 8 млн евро на парижской площадке аукционного дома Bonhams, сообщает агентство France-Presse.

Это почти в два раза более предварительной оценки коллекции.

Делон собирал ее почти 60 лет, свою первую картину он купил в 1964 году. В собрании актера были Веронезе, Коро, Делакруа, Милле, Дега, Дюфи.

«Пляж в Сент-Андрес» Рауля Дюфи ушел на аукционе более чем за миллион евро. Перед началом торгов он оценивался в 600-800 тысяч евро. За 775 тысяч евро был продан «Арабский скакун, привязанный к изгороди» Эжена Делакруа при предварительной оценке в 400-600 тысяч.

87-летний актер расстался с коллекцией, поскольку, как он заявлял, ранее не хочет посмертных распродаж. Несколько лет назад он уже распродал коллекции редких вин, часов и оружия.