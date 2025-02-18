Алена Водонаева высмеяла съедобный романтический сюрприз Бенни Бланко для Селены Гомес

Недавний романтический жест Бенни Бланко в адрес своей возлюбленной Селены Гомес стал предметом обсуждения в СМИ. Вместо традиционных цветов он подарил ей начос и ванну, наполненную сырным соусом, пишет журнал The Voice.

Российская телеведущая и блогер, участница реалити-шоу «Звезды в Африке» Алена Водонаева, известная своей резкой критикой звездного мира, не могла обойти подобный сюрприз стороной. Она высмеяла выбор Бланко, отметив, что пищевые предпочтения пары не оставляют места для классических романтических жестов.

«Романтический сюрприз от Бенни Бланко для Селены Гомес на День всех влюбленных. Ванна с сырным соусом и надпись из начос. Пищевые предпочтения пары, в принципе, у них на лицах написаны. Так что неудивительно», — съязвила Водонаева.

В предыдущих комментариях Водонаева уже не раз высказывалась о внешности и нарядах Селены Гомес. Хотя Алена иногда отмечает удачные выборы певицы, она не стесняется критиковать ее за неудавшиеся эксперименты с образом.

Например, телеведущая раскритиковала красное платье Селены, в котором она появилась на церемонии «Золотой глобус». Водонаева назвала образ певицы неудачным из-за асимметричного подола и вырезов, которые, по ее мнению, не только отвлекали внимание, но и не подчеркивали достоинства фигуры.

В поддержку своих слов блогер привела мнение российского стилиста Даниила Грачева, который также осудил наряд и даже сравнил Гомес с персонажем мультфильма «Свинка Пепа».

Ранее сообщалось, что Майли Сайрус и Джейсон Момоа публично показали своих возлюбленных.