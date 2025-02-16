Майли Сайрус и Джейсон Момоа публично показали своих возлюбленных

Звезды Голливуда Джейсон Момоа и Майли Сайрус впервые представили своих возлюбленных на красной дорожке, пишет журнал The Voice.

На недавнем гламурном мероприятии актер и певица не только продемонстрировали своих вторых половинок, но и показали, что они нашли счастье после завершения предыдущих отношений.

Полюбившийся зрителям «Аквамен» Момоа появился на красной дорожке с актрисой Адрией Арноха. Пара находится в отношения уже почти год. Адрия, младше Джейсона на 13 лет, выбрала смелое асимметричное мини-платье, подчеркнув свою элегантность и стиль.

Актер же предпочел более неформальный образ с футболкой и рубашкой, джинсами и массивной цепочкой. Как отмечают многие модные эксперты, пара выглядела гармонично.

Момоа, который в январе развелся с Лизой Боне, в мае 2024 года признался, что снова полон счастья и любви благодаря Адрии. Он поделился, что ее поддержка и понимание стали для него важной опорой в этот непростой период.

Не менее впечатляющим стало появление Майли Сайрус и ее бойфренда — барабанщика Макса Моранда. Пара, состоящая в отношениях уже три года, впервые совместно позировала на красной дорожке.

На мероприятии Майли также появилась с матерью Тиш Сайрус. Все трое выбрали стильные черные наряды — певица была одета в кожаное платье, Тиш — в кожаный костюм, а Макс — в олимпийку и брюки.

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