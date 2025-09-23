Аленичев не исключил своего возвращения в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в разговоре с ТАСС не исключил своего возвращения в московский клуб.

«Юрий Павлович Семин несколько раз возвращался в «Локомотив». Это пример нашего российского тренера. За границей бывают такие случаи. Поэтому все возможно, почему нет. Главное, чтобы было желание у меня и у руководства клуба. А там посмотрим», — сказал Аленичев.

Как футболист Аленичев выступал за «Спартак» в 1994–1998 и 2004–2006 годах. В составе красно-белых полузащитник четыре раза выиграл чемпионат России. В качестве главного тренера специалист возглавлял «Спартак» в 2015–16 годах. Позже Аленичев работал в красноярском «Енисее», а с 2019 года остается без работы.

Ранее сообщалось, что «Спартак» остается единственной командой в РПЛ, в которой все мячи забили иностранные футболисты. После девяти туров красно-белые занимают шестое место с 15 очками.