«Спартак» остается единственной командой в РПЛ, за которую не забивали россияне

Московский «Спартак» остается единственной командой в РПЛ, за которую забивали только иностранцы, обращает внимание статистический портал Opta Sports.

В девяти турах РПЛ красно-белые отличились 14 раз: три мяча забил аргентинец Эсекиэль Барко, по два — бразилец Маркиньос, аргентинец Пабло Солари, люксембуржец Кристофер Мартинс, форвард из Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия, костариканец Манфред Угальде, еще раз отличился португальский полузащитник Жедсон Фернандеш.

Напротив, все голы «Локомотива» (20) и «Сочи» (5) забили российские футболисты.

Глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев инициировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Предполагается, что на поле можно будет использовать одновременно пятерых иностранцев, десять легионеров — в заявке. В настоящее время действует лимит по схеме 8/13.

В девятом туре РПЛ «Спартак» обыграл «Крылья Советов» (2:1) благодаря дублю Манфреда Угальде и поднялся на шестое место.