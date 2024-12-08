Алиса Фрейндлих призналась, что была «собственностью» бывшего мужа

Звезда фильма «Служебный роман» ведет почти затворнический образ жизни, но продолжает играть в театре.

Алиса Фрейндлих была замужем трижды. Но именно после разрыва со вторым мужем, режиссером и актером Игорем Владимировым, она ушла из Театра имени Ленсовета в Большой драматический театр имени Г.А. Толстоногова.

В этом браке у супругов родилась дочь Варвара. Но общий ребенок не помог сохранить отношения.

Алиса Фрейндлих в течение многих лет работала с руководителем Театра имени Ленсовета. По ее словам, для нее это было «самое счастливое время».

Но муж, Игорь Владимиров, настолько загрузил ее работой, что она стала чувствовать себя его «собственностью» — у нее было 16 спектаклей.

«За 24 года совместной работы мы понимали друг друга с полуслова, этот было самое счастливое творческое время. Он был новатором, первый сделал музыкальные спектакли», — вспоминает актриса.

Съемки в «Служебном романе», признается Фрейндлих, стали возможны только благодаря участию режиссера Эльдара Рязанова, который уговорил Владимирова отпустить ее сниматься в кино.

Владимиров согласился, но при условии, что съемки будут проходить между спектаклями.

Фрейндлих приходилось разрываться между Москвой и Ленинградом: ночь она проводила в поезде, потом были съемки, снова ночь в поезде, а потом спектакль.

Ранее сообщалось о том, что Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с днем рождения.