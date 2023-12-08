Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с днем рождения

Российский лидер пожелал актрисе здоровья, вдохновения и всего самого лучшего.

«Вас по праву считают великолепной актрисой, подлинным корифеем сцены и настоящей «звездой» отечественного кинематографа. Многие десятилетия Вы храните верность своему призванию, зрителям, радуете их яркими ролями, неподражаемым обаянием и артистизмом. И поклонники отвечают Вам искренней, непреходящей любовью», – говорится в телеграмме.

Алиса Бруновна Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года. Актрисе исполнилось 89 лет. В 1981 году она получила звание народной артистки СССР. В 1996, 2001 и 2008 годах стала лауреатом трех Государственных премий РФ. В 1976 году получила госпремию РСФСР им. К.С. Станиславского. В 2010-м – премию Правительства РФ.

Фрейндлих известна ролями Людмилы Прокофьевны Калугиной в известном советском фильме «Служебный роман», королевы Анна Австрийская в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», супруги Сталкера в одноименной кинокартине, Лилии Ивановны Родимцевей в «Опасном возрасте» и не только.

Фрейндлих трижды была замужем. Первый раз она вышла за студента-однокурсника Владимира Карасева, второй – за театрального режиссера и актера Игоря Владимирова (у пары родилась дочь Варвара), третий – за актера и художника Юрия Соловья.

С 1983 года Фрейндлих играет в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова.