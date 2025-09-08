Алькарас выиграл US Open и вернулся на первую строчку рейтинга

Победа позволила 22-летнему Алькарасу вернуться на вершину рейтинга АТР. На Открытом чемпионате США испанец заработал 1950 рейтинговых очков, и теперь его рейтинг составляет 11 540 баллов. Синнер, напротив, потерял 700 очков и опустился на вторую строчку — 10 780.

«Для меня вновь стать первым номером — мечта. Сделать это в тот же день, когда я выиграл еще один турнир «Большого шлема», — еще лучше. Это все, ради чего я работаю, и я очень рад, что могу переживать такие моменты», — сказал Алькарас после победы.

Сильнейший из россиян в обновленном рейтинге — Карен Хачанов, десятое место (3280). Андрей Рублев занимает 14-ю строчку (2610), Даниил Медведев — 18-ю (2370).

Ранее сборная России по футболу разгромила в товарищеском матче команду Катара со счетом 4:1.