Аллегрова передумала уходить со сцены и требует от Крутого новый хит

72-летняя Ирина Аллегрова, не так давно заявившая о намерении завершить творческую деятельность, передумала уходить со сцены.

9 ноября артистка приняла участие в юбилейном вечере Игоря Крутого в Москве, сообщает StarHit.

Аллегрова спела несколько песен, после чего обратилась к композитору, выразив надежду на то, что он напишет для нее новый хит.

В ответ Крутой признался, что певица уже не раз просила его написать совместную композицию, что до сих пор ее желание не удалось исполнить.

Тогда Ирина Аллегрова перед зрителями повторила свое предложение.

«Ты ждешь, что я еще раз так скажу? Я при всех говорю: „Не пора бы вообще, а? А то что-то ты какой-то ветреный стал!“» — сказала она Крутому.

Ранее сообщалось о том, что Пугачева отреагировала на сплетни о своей семье.