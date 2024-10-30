Пугачева отреагировала на сплетни о своей семье

Алла Пугачева призналась, что ей нравится, когда про ее семью рассказывают разные истории и даже негативно отзываются. Об этом певица написала на своей странице в соцсети.

В своем посте Примадонна обратилась к поклонникам и друзьям и отметила, что их истории о членах ее семьи очень интересные и попросила публиковать больше таких рассказов.

Так, Пугачева с юмором отреагировала на слухи о том, что она переехала из Израиля в США. Также артистке понравился рассказа о ее попытках вывезти из России коллекцию антиквариата стоимостью в $20 млн.

Ранее сообщалось о том, что размер пенсии Аллы Пугачевой составляет 60 тысяч рублей.

*физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.