Алсу ликвидирует свой последний бизнес

Певица Алсу завершает 24-летнюю историю своего концертного агентства «Эксклюзив Арт». Как стало известно SHOT, накануне началась процедура ликвидации ООО, которое певица основала еще в 2001 году.

Фирма, занимавшаяся организацией концертов и продюсированием, последние 11 лет работала в убыток, а в 2023 году ее счета и вовсе были заблокированы.

Согласно последней отчетности, в прошлом году агентство завершило период с убытком в 2,6 млн рублей. Это стало финальной точкой в истории бизнеса, который когда-то был одним из ключевых активов певицы.

Стоит отметить, что решение о ликвидации было принято спустя два дня после 24-летия компании.

Сейчас Алсу сосредоточена на личных делах — певица переживает непростой развод с бывшим мужем Яном Абрамовым. По данным SHOT, между экс-супругами идет спор из-за лондонского пентхауса стоимостью £15 млн (около 1,6 млрд руб.).

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