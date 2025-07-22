Актер Стивен Сигал прервал связь с одним из последних своих проектов в России

Известный киноактер Стивен Сигал покинул должность генерального директора в ООО «Пять элементов». Он передал свои обязанности другому человеку, об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Сигал девять лет назад получил российское гражданство. После этого он был связан с рядом проектов на территории РФ. В 2023 году им и его сыном была зарегистрирована компания «Пять элементов», и Сигал стал в ней гендиректором. В июле 2025 года артист передал этот пост Владиславу Казаку, члену совета директоров АО «Водстрой».

Таким образом, Сигал вышел из одного из последних своих проектов в России. Такие действия связывают с давлением на иностранных граждан, которое они испытывают в своих странах. Им запрещают вести бизнес на российской территории, в частности, какие-либо финансовые инвестиции.

Ранее сообщалось, что актер Тобольского драмтеатра Константин Орлов умер в зоне СВО. Артиста не стало 7 июля, ему было 53 года. В театре назвали его смерть невосполнимой потерей для всего региона и выразили искренние соболезнования семье и близким покойного.