Алсу набила татуировку на шее после развода с Яном Абрамовым

Пережившая развод с бизнесменом Яном Абрамовым певица Алсу решилась на отчаянный шаг. Артистка признается, что никогда бы этого не сделала раньше.

На своей странице в соцсети звезда опубликовала видео, сделанное в тату-салоне, на котором ей на заднюю часть шеи делают татуировку в виде изображения или надписи. Все это происходит под музыку песни Арианы Гранде «Thank you, next» («Спасибо, следующий»).

«Все решения приняты, все гештальты на 2024 год закрыты», — написала Алсу.

Однако поклонники Алсу не были в восторге от такого поступка. В комментариях к посту один из пользователей написал: «На Bentley не клеят стикер».

Часть фанатов поддержали изменения в жизни певицы, отметив, что татуировка ей идет.

Ранее сообщалось о том, что Алсу начала новую жизнь после развода.