Алсу начала новую жизнь после развода: выяснилось, что певица выйдет замуж во второй раз

Певица Алсу набила символичную татуировку на шее после развода с предпринимателем Яном Абрамовым. Жизнь требует от звезды терпения и анализа, времени на оценку своих достижений и прошлых отношений длиной в 18 лет, заявила эзотерик Инна Алексеева (Мишина) интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Она предсказала певице новые возможности, перед встречей с которыми ей придется столкнуться с вызовами и преодолеть их.

Карты Таро показали Алексеевой, что после развода Алсу ожидает период созидания, когда она может сосредоточиться на собственном развитии и карьере. В будущем певицу ждут стабильность и гармония. Экстрасенс увидела новую любовь в судьбе знаменитости, которая будет светить ярко. Роман может закончиться браком, если сама Алсу будет готова к этому.

«Король монет может стать потенциальным партнером — человеком, обладающим надежностью и материальным достатком. Однако карты Повешенный и 7 жезлов предостерегают о необходимости пересмотра своих целей и защиту своих позиций», — пояснила Алексеева.

Она добавила, что для преодоления трудностей Алсу понадобится сила. И тогда ее ждут новые возможности, любовь и стабильность.

Ранее стало известно, что актера Сергея Бурунова ожидает брак после разрыва отношений.