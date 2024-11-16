Алсу отметила развод с мужем в караоке
Фото: [rutube.ru / «Скучаю вопреки»]
Алсу и Ян Абрамов официально развелись. Это событие певица решила отметить в караоке.
Об этом сообщает издание Super.
Артистка призналась, что в караоке она спела песню Любы Успенской «К единственному нежному».
Эту композицию, по словам Алсу, можно считать гимном всех караоке-вечеринок.
Потом звезда отправилась в путешествие, но, по ее словам, без походов по магазинам, так как покупки уже приносят радость.
Также певица посетила бьюти-процедуры и сходила сеансы массажа.
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