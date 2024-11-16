Алсу отметила развод с мужем в караоке

Об этом сообщает издание Super.

Алсу и Ян Абрамов официально развелись. Это событие певица решила отметить в караоке.

Артистка призналась, что в караоке она спела песню Любы Успенской «К единственному нежному».

Эту композицию, по словам Алсу, можно считать гимном всех караоке-вечеринок.

Потом звезда отправилась в путешествие, но, по ее словам, без походов по магазинам, так как покупки уже приносят радость.

Также певица посетила бьюти-процедуры и сходила сеансы массажа.

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