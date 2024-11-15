Анжелика Варум раскрыла секрет крепкого брака

Для крепких отношений нужно, чтобы у мужа и жены была потребность друг в друге, заявила в интервью с mk.ru певица Анжелика Варум.

По ее словам, когда такая потребность у супругов есть, все будет хорошо, а если нет нужды – нет брака.

«Никаких других секретов у меня нет», — сказала артистка.

Также артистка поделилась информацией о своей дочери Лизы-Марии. Девушка проживает в США и занимается творчеством. Варум надеется, что наследнице удастся реализоваться в этой профессии.

Роман Анжелики Варум и Леонида Агутина начался в 90-е годы. В 1999 году у них родилась дочь Лиза-Мария. Через год после рождения дочери артисты поженились.

В 2022 году в интернете появились сообщения о том, Агутин и Варум расстались.

Поклонники обратили внимание на то, что Агутин появляется на публике один.

Потом он выпустил песню со словами «Я закрываю между нами дверь». Позднее музыкант опроверг слухи о расставании с женой. Он пояснил, что композицию написали группа «3333» и Саша Ли, который был его подопечным в 10-м сезоне шоу «Голос».

Ранее Лариса Луппиан высказалась о разводе с Михаилом Боярским.