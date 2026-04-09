Алсу резко сменила имидж: певицу не узнают даже друзья

Певица Алсу решилась на кардинальную смену имиджа с приходом весны: артистка отказалась от длинных волос, которые были ее визитной карточкой долгие годы, сообщает Super.ru. Вместо них она сделала стильное каре с эффектной укладкой. Результат превзошел все ожидания — певицу теперь не узнают даже самые близкие люди.

Алсу поделилась в личном блоге забавной, но показательной историей. Недавно она столкнулась с одним из своих давних знакомых. Певица поздоровалась с ним, но мужчина не узнал ее и прошел мимо. При этом Алсу была без головного убора и солнечных очков — просто с новой прической. Знакомый не отреагировал даже на голос.

«Он прошел мимо, хотя я поздоровалась», — рассказала артистка.

Поклонники певицы встретили новый образ с восторгом. В комментариях они восхитились женственностью Алсу. Многие написали, что каре ей очень идет и делает моложе. А некоторые подписчики пошутили по поводу незадачливого знакомого. Они предположили, что мужчина просто растерялся от красоты певицы, а вовсе не из-за прически.

