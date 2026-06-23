Чужое имущество или жизнь: что делать, если в чужой машине на жаре заперт ребенок

Аномальная жара в Кемеровской области превращает припаркованные на солнце автомобили в настоящие камеры пыток. После трагической гибели ребенка, которого мать оставила в раскаленной машине, редакция VSE42.Ru выяснила у правоохранителей, как правильно действовать прохожим, заметившим в закрытом авто малыша или животное. Оказалось, что даже с благими намерениями нельзя нарушать закон — есть четкий алгоритм.

Кузбасс задыхается от зноя, и закрытый автомобиль на парковке становится смертельно опасным. Температура внутри салона за считаные минуты поднимается до критических отметок, и человек или питомец могут погибнуть от теплового удара. Напомним, недавно в регионе уже произошла трагедия: ребенок, оставленный матерью в машине на солнцепеке, впал в кому и скончался в больнице.

Очевидцы таких ситуаций часто впадают в ступор: хочется помочь, но как не нарушить закон? В ГИБДД Кемерова пояснили: автомобиль — это чужое имущество, и самостоятельно разбивать стекла, взламывать двери или повреждать машину гражданин не имеет права, даже руководствуясь самыми благими побуждениями.

Сотрудники Госавтоинспекции назвали единственно верный способ действий в правовом поле:

немедленно позвонить по номеру 112 или напрямую в ГИБДД;

четко назвать адрес и государственный регистрационный номер автомобиля;

не покидать место происшествия до прибытия служб, чтобы объяснить ситуацию;

дождаться, пока сотрудники по номерам установят владельца и свяжутся с ним, либо вызовут на место спасателей, если состояние оставленного в авто человека или животного уже критическое.

Правоохранители особо подчеркнули: за подобную забывчивость предусмотрена серьезная ответственность. Оставление ребенка в машине на жаре квалифицируется как оставление в опасности — это уголовная статья. Если в раскаленном салоне пострадало животное — получило тепловой удар, обезвоживание или потеряло сознание, — действия владельца подпадают под статью о жестоком обращении с животными.

Ранее полиция Кузбасса уже возбуждала уголовные дела по фактам оставления детей в опасности, а прокуратура проводила проверки. В соцсетях публиковались шокирующие подробности недавней трагедии. Специалисты также напоминают: многие путают солнечный и тепловой удар, хотя это разные состояния с разной степенью опасности. В жару важно знать разницу и понимать, как быстро действовать, чтобы спасти жизнь.