Митрошина впервые высказалась после вынесения приговора

Блогерша Александра Митрошина, называющая себя «Матерь Бложья», впервые после вынесения приговора вышла на связь со своими подписчиками, пишет The Voice. В личном блоге она опубликовала фото с букетами и рассказала о том, как проходил суд и что она чувствовала в день оглашения.

Митрошина призналась, что плакала, готовясь к худшему, но теперь, когда приговор уже вынесен, она чувствует облегчение.

«Я вернулась. Меня не было в блоге почти 1,5 года, так как я была под следствием и находилась на домашнем аресте. Мне нельзя было пользоваться интернетом, звонить по телефону и выходить из квартиры», — написала Александра.

Напомним, Тверской суд Москвы признал Митрошину виновной в отмывании денежных средств в особо крупном размере. Гособвинение запрашивало для нее три года реального срока, однако суд назначил три года условно. Кроме того, у блогера конфисковали имущество на сумму более 115 млн рублей.

В своем обращении Александра поблагодарила мужа Тимура Кошкарова, семью, друзей, адвокатов и команду за поддержку на протяжении всего сложного периода. Она отметила, что без их помощи ей было бы гораздо труднее пережить это испытание.

Митрошина планирует постепенно возвращаться к работе и обычной жизни. Она рассказала, что хочет снять электронный браслет и разобраться с правилами условно-досрочного освобождения (УДО).

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