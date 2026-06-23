Оперный певец Юкавский пытался переплыть реку в Москве после ссоры с женщиной

В центре Москвы оперный певец Герман Юкавский спрыгнул с моста на Болотной набережной, сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал SHOT. По предварительным данным, этому предшествовала ссора с женщиной.

Очевидцы сообщили, что Юкавский был сильно пьян и вел себя неадекватно. После прыжка он предпринял попытку переплыть реку, но спасатели оперативно вытащили его из воды. Медики осмотрели певца, его жизни ничего не угрожает.

Решается вопрос о возможной госпитализации артиста в психиатрический диспансер. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

По информации из открытых источников, Юкавскому 51 год. Он является солистом Московского государственного академического камерного музыкального театра имени Б. А. Покровского. В его репертуаре более 500 песен. В 2010 году певец был номинирован на престижную театральную премию «Золотая маска».

Ранее сообщалось, что певицу Ольгу Бузову выписали из больницы после травмы ноги и операции.