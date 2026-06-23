В России продлили прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени»

В России продлили до 25 июня прием заявок на шестой форум «Сильные идеи для нового времени». Это связано с большим количеством поступающих на конкурс инициатив.

Как отметил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета форума Антон Кобяков, в 2026 году на форум поступило уже свыше 40 тыс. заявок со всей страны. Продление сроков приема позволит привлечь дополнительные проекты из регионов.

Подать заявку можно на сайте идея.росконгресс.рф. Инициативы принимают по шести направлениям: социальная сфера, предпринимательство, технологии, подготовка кадров, экология и климат, развитие Нижегородской области.

Больше всего инициатив поступило в Национальной социальной инициативе — 18,3 тыс. Еще 6,5 тыс. идей посвящены развитию предпринимательства, 4,7 тыс. — вопросам экологии и климата, 4,6 тыс. — технологиям, 4,4 тыс. — подготовке кадров.

Эксперты оценят инициативы до 15 июля. Авторы самых перспективных идей получат экспертную и информационную поддержку, возможность участия в крупных деловых мероприятиях. Лучшие решения представят в финале форума «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде.