«Жирная бабища» и ложная беременность: Клава Кока ответила хейтерам на критику фигуры

Клава Кока оказалась в центре скандала после того, как хейтеры в соцсетях назвали ее «жирной бабищей» и заподозрили беременность. Певица записала эмоциональное видеообращение, в котором призвала прекратить травлю и напомнила о реальных параметрах своей фигуры. Ролик собрал 6,5 миллиона просмотров, а знаменитые коллеги один за другим выступили в поддержку артистки, пишет gazetametro.ru .

Поводом для волны негатива стали недавние концертные кадры с участием певицы. В комментариях пользователи не стеснялись в выражениях: «жирная», «свинота», «бабища», «на сносях», «разжирела», «фигура как у деда» — такие эпитеты сыпались один за другим. Некоторые предположили, что артистка беременна, другие советовали срочно сесть на диету. Клава Кока не стала молчать и ответила хейтерам лично.

В своем обращении певица напомнила: при росте 170 сантиметров ее вес составляет всего 54 килограмма. Она призналась, что ее тошнит от навязанных стандартов красоты, которые заставляют девушек сомневаться в себе и стремиться к безликим «штампованным» формам.

Особое возмущение у Коки вызвали предложения рекламировать средства для похудения. По ее словам, ей не раз предлагали крупные суммы за продвижение «всякой гадости», но она всегда отказывалась, считая выбор в пользу худобы или пышных форм личным делом каждого.

«Я не худая и никогда к этому не стремилась. Я живой человек, захотела — похудела, захотела — поправилась. Это мое дело! Красота начинается не с идеальной фигуры, а с принятия себя и уважения к другим», — отметила Кока.

Ролик мгновенно разлетелся по сети. На данный момент видео набрало 6,5 миллиона просмотров и более 10 тысяч комментариев. Большинство из них — слова поддержки, в том числе от коллег по цеху. Певица Зиверт заявила, что подписывается под каждым словом Коки. Виктория Боня отметила: «Надо еще фото в студию тех, кто это писал, там сразу все понятно становится».

Прохор Шаляпин назвал Клаву прекрасной душой и телом, добавив, что такая натуральная красота сегодня на сцене — редкость. Анет Сай поддержала коллегу, написав: «Согласна! Такая, какая есть».

Мари Краймбрери назвала ее своей красивой бусинкой, а Катя Голден подчеркнула: «Счастливые люди никогда не будут хейтить».

Пока хейтеры обсуждают фигуру певицы, в ее жизни происходят другие важные события. В апреле этого года блогер Дима Масленников сделал Клаве предложение во время отдыха у моря. Недавно блогер Бустер случайно раскрыл дату свадьбы: во время стрима ему пришло приглашение на торжество, и он не смог удержаться от комментария. Ранее стало известно, когда именно звезды могут сыграть свадьбу.