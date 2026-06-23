Журналисты нашли в архивах пророчество, которое в 1999 году казалось фантастикой, а сегодня звучит как исторический документ: еженедельник «МК-бульвар» за 23 года до начала СВО предсказал вооруженный конфликт с Киевом и включение большей части Украины в состав России. Об этом сообщает Lenta.ru.

Издание тогда делало прогнозы на весь XXI век и среди прочего написало о неизбежности «новой Крымской войны». Политологи, опрошенные газетой, сошлись на том, что сначала Москве и Киеву придется «немного повоевать», а уже к третьей четверти столетия произойдет слияние стран. Среди экспертов фигурировал нынешний депутат Госдумы Константин Затулин, тогда еще директор Института стран СНГ. Он и его коллеги предрекали, что на стороне Украины выступят Грузия, Азербайджан и Молдавия, а Россию поддержат Белоруссия и Армения. Запад, по их мнению, будет с удовольствием наблюдать за бойней со стороны.

Самое интересное — финал: аналитики 90-х считали, что война завершится свержением прозападного режима в Киеве и новой «Переяславской Радой». Единственным оплотом «самостийности», по их прогнозу, останется Львовская область — традиционный центр бандеровщины. И хотя тогда это называли «полушуточным сценарием», сегодня каждая строчка читается как инструкция к реальности.

Ранее психологи обнаружили пользу «батиных шуток» для здоровья и отношений.