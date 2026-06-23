Боня обратилась к девушкам с призывом не паниковать

Известная телеведущая и блогер Виктория Боня обратилась к подписчицам с необычным призывом, пишет The Voice. Она призвала девушек не паниковать, несмотря на происходящее в мире.

При этом она высказала несколько спорных теорий о глобальных процессах. По ее мнению, женщины должны быть более внимательны к тому, что происходит вокруг, и осознавать свою роль в этих процессах.

Боня уверена, что за большинство мировых проблем ответственны так называемые глобалисты. Она заявила, что у них есть план сократить население Земли на 10%. В качестве инструментов воздействия телеведущая назвала прививки, вышки сотовой связи и самолеты. По ее словам, эти объекты распыляют химические вещества, которые вредят здоровью людей.

«Я призываю всех ни в коем случае не паниковать, потому что это происходит уже не один десяток лет. И, к сожалению, отравление воды, воздуха и наших земель происходит уже давно. Люди совсем свыклись, смирились, начали есть химию, пить химию, спать на химии, жить в химии. А я возьму ответственность и начну говорить об этом. Я считаю, что это очень важно», — сказала Боня.

Телеведущая не ограничилась теориями. Она дала и практические советы, как снизить вредное воздействие. В частности, она призвала отказаться от пластиковых стаканчиков и бутылок, а также избегать продуктов, которые контактировали с пластиком. Кроме того, телезвезда рекомендовала сократить время просмотра телевизора и отключать Wi-Fi на ночь.

Ранее сообщалось, что Виктория Боня разочаровалась в узбекских чебуреках.