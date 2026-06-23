Таблетка не игрушка: деление некоторых препаратов грозит передозировкой и побочкой

Многие россияне экономят на лекарствах, ломая таблетки пополам, но фармацевт Иван Олисан бьет тревогу: такая привычка может превратить лечение в опасный эксперимент с передозировкой и тяжелыми побочными эффектами. Об этом сообщает Lenta.ru.

Олисан пояснил: пролонгированные формы устроены так, что действующее вещество выделяется в кровь маленькими порциями, поддерживая стабильную концентрацию. Если таблетку разломить, вся доза высвободится сразу — это грозит резким скачком концентрации, токсическим ударом по печени и внезапным падением давления. Кроме того, разломанный препарат перестанет работать столько времени, сколько нужно, и эффект пропадет задолго до следующего приема.

Но даже с обычными таблетками без разделительной бороздки трюк не пройдет. Без риски невозможно разделить дозу точно — одна половина будет с большей дозировкой, другая с меньшей, и вы либо не получите нужного эффекта, либо отравитесь. А если препарат покрыт защитной оболочкой, которая спасает от желудочного сока и растворяется только в кишечнике, — разлом уничтожает эту защиту. Вещество начнет всасываться слишком рано, раздражая желудок и теряя терапевтическую силу.

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