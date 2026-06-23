Сезон березовых веников: банщик раскрыл секреты идеального веника для парной

В российских регионах стартовал сезон заготовки березовых веников — традиционного атрибута русской бани. Мастер пара и телеведущий Сергей Беляев поделился с интернет-изданием «Ямал-Медиа» профессиональными секретами: как выбрать правильное дерево, когда срезать ветки и почему высушенный веник должен напоминать веер, а не метлу. Оказалось, что классическое выражение «запарить веник» тоже требует пересмотра.

Для любителей парной наступила горячая пора. Традиционно заготовку березовых веников начинали после Троицы, но современные эксперты советуют ориентироваться не на дату в календаре, а на внешний вид дерева. Как пояснил Сергей Беляев, лист должен окончательно сформироваться и окрепнуть, но при этом сохранить свежесть и эластичность. Именно такой материал дает нужную гибкость и стойкость в парной.

Однако подходит для банного дела далеко не каждая береза. Специалист предупреждает: не стоит использовать так называемую плакучую породу с мелкими листьями и тонкими, чересчур гибкими ветками. Такие ветки быстро теряют форму и не дают нужного эффекта. Лист должен быть среднего размера, плотный и уже полностью раскрывшийся.

Когда ветки срезаны, их собирают в заготовки, но связывают лишь слегка. Основная перевязка — после сушки. Веник должен удобно лежать в руке, и на начальном этапе ручку не затягивают туго, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха между ветками.

Сушка и хранение требуют особого внимания. Мастер пара выделил несколько ключевых правил:

сушить веники следует в темном, прохладном и хорошо проветриваемом помещении — солнечные лучи противопоказаны, они делают листья хрупкими и лишают их аромата;

окончательная формировка и тугая перевязка проводятся только после того, как заготовка подвялится и частично просохнет;

готовые веники лучше хранить в форме веера, а не плоской метлы — для этого их укладывают в сухом месте или в стоге сена под легким прессом, что позволяет сохранить гибкость веток и целостность листьев.

Отдельно Сергей Беляев развенчал популярный миф о том, что веник нужно «запаривать» крутым кипятком. Это грубая ошибка, которая портит материал. Правильная процедура выглядит иначе: сухой веник сначала ополаскивают в теплой воде с температурой около 35-40 градусов в течение двух минут. Затем воду меняют и оставляют заготовку на 15-20 минут для размягчения. После этого веник заносят в парную и прогревают под потолком в горячем сухом пару. Такой щадящий подход позволяет сохранить яркий березовый аромат, эластичность веток и все целебные вещества, за которые банщики ценят этот природный материал.