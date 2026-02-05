Альтернативный спорт для всех: что нового в Коломенской школьной лиге

В Коломне впервые провели «Большие гонки» в рамках Школьной лиги. Мероприятие состоялось 4 февраля в спортзале школы № 15. Шесть команд школьников состязались за лучшие результаты: участникам предстояло пройти нестандартные испытания — например, пробежаться в огромном колесе и попрыгать в гигантских ластах. Атмосфера в зале получилась веселой и дружелюбной.

Как сообщила руководитель Коломенской школьной лиги Татьяна Новичкова, с 2026 года в лиге появились три новые дисциплины: киберспорт, игра «Что? Где? Когда?» и «Большие гонки» (по мотивам телепередачи). По словам Новичковой, это позволит привлечь больше школьников и дать возможность проявить себя тем, кому интересен альтернативный спорт.

В первом полугодии запланировано 15 игр по новым дисциплинам. Их результаты, наряду с достижениями в шахматах, футзале, волейболе и баскетболе 3×3, войдут в общекомандный зачет школ.