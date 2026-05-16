Эксперт объяснила рост популярности длинных депозитов

Россияне начали активнее переводить сбережения в долгосрочные депозиты на фоне ожиданий дальнейшего снижения процентных ставок. Как рассказала Банки.ру руководитель направления экспертной аналитики Инна Солдатенкова, клиенты все чаще стремятся заранее зафиксировать текущую доходность по вкладам на максимально длительный срок.

По данным сервиса подбора вкладов Банки.ру, в апреле 2026 года доля депозитов сроком более одного года достигла 30%. Это на 4 процентных пункта выше показателя первого квартала текущего года и на 1 пункт больше, чем год назад.

При этом общий интерес населения к банковским вкладам постепенно снижается. По оценке аналитиков, в первом квартале 2026 года спрос на онлайн-депозиты сократился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в апреле дополнительно снизился на 36% в годовом выражении.

Солдатенкова отметила, что наиболее высокие ставки банки пока сохраняют по краткосрочным продуктам. Так, средняя доходность трехмесячных вкладов на начало мая составляла 11,8% годовых, полугодовых — 11,1%. Однако максимальные ставки в этих сегментах за год заметно снизились.

В то же время долгосрочные депозиты теряют привлекательность медленнее. Средняя ставка по двухлетним вкладам сейчас находится на уровне 8,3% годовых, а снижение максимальных предложений оказалось менее резким.

Эксперт считает, что рынок постепенно выравнивает доходность вкладов разных сроков, а интерес к длинным депозитам может сохраниться до тех пор, пока банки продолжают конкурировать за привлечение средств клиентов. Одновременно растет популярность цифровых сервисов оформления вкладов — пользователи все чаще выбирают онлайн-платформы для размещения сбережений.

